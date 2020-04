Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

WarpJPEG 45.14 veröffentlicht Published 22.04.2020 - 11:31 by AndreasM



- Weitere 10% Geschwindigkeitssteigerung bei Verwendung von AltiVec (OS4 und MorphOS).

- 5-10% schneller unter 68k und MorphOS und 2% schneller unter WarpOS.

- In Änderungen von IJG jpeglib v9d zusammengeführt.

- Kleinere Optimierungen und Verbesserungen.

- MorphOS- und WarpOS-Versionen wurden mit VBCC 0.9g neu kompiliert.

- OS4-Version und MorphOS AltiVec-Code mit GCC 8.1.0 neu kompiliert.

- Alle Benchmarks wurden nach der Reparatur meines A1200 neu berechnet, wobei SCSI2SD meine SCSI-Festplatte ersetzte und alle Debug-Tools deaktivierte.

- Das spanische Installationsprogramm wurde aktualisiert. Ein aktualisierter WarpJPEG-Datatype kann jetzt von http://www.warpdt.co.uk/ sowie über AmiUpdate oder Aminet heruntergeladen werden und bietet folgende Verbesserungen:- Weitere 10% Geschwindigkeitssteigerung bei Verwendung von AltiVec (OS4 und MorphOS).- 5-10% schneller unter 68k und MorphOS und 2% schneller unter WarpOS.- In Änderungen von IJG jpeglib v9d zusammengeführt.- Kleinere Optimierungen und Verbesserungen.- MorphOS- und WarpOS-Versionen wurden mit VBCC 0.9g neu kompiliert.- OS4-Version und MorphOS AltiVec-Code mit GCC 8.1.0 neu kompiliert.- Alle Benchmarks wurden nach der Reparatur meines A1200 neu berechnet, wobei SCSI2SD meine SCSI-Festplatte ersetzte und alle Debug-Tools deaktivierte.- Das spanische Installationsprogramm wurde aktualisiert.

Back to previous page