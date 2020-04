Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Trevor's Amiga Blog: Lockdown Published 21.04.2020 - 18:34 by AndreasM



http://blog.a-eon.biz/blog/ In meinem vorherigen Blog-Update habe ich über die wachsende Bedrohung durch den COVID-19-Virus geschrieben. Ich folgte mit dem Ansteckungs-Update in meinem Soapbox-Artikel, der in der nächsten Ausgabe des Amiga Future-Magazins erscheinen wird. Seit ich beide Updates geschrieben habe, hat die Verbreitung von Covid-19 exponentiell zugenommen, so dass ich diesen Blog in Woche 3 von Neuseelands vierwöchiger landesweiter Sperrung schreibe. Obwohl die Zahl der Covid-19-Fälle in Neuseeland mit 1440 (bestätigte und wahrscheinliche Fälle) und zwölf Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch recht gering ist, befindet sich der Landkreis mit allen nicht wesentlichen Unternehmen in einem vollständigen Tiefschlaf. Restaurants, Schulen und sogar Imbissbuden sind geschlossen.

Back to previous page