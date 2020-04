Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future braucht Eure Hilfe Published 20.04.2020 - 14:01 by AndreasM Auch die Amiga Future ist von der Corona Krise betroffen. Natürlich trifft es viele anderen wesentlich schlimmer aber auch wir haben einige direkte und indirekte Probleme bekommen.



So hat zum Beispiel die Post das Porto (schon einige Monate vorher) für Zeitschriften um bis zu 30% erhöht.



Die Auflagensteigerung der deutschen Amiga Future Ausgabe trägt sich. Allerdings haben wir festgestellt das seit einigen Wochen hauptsächlich Einzelhefte und nicht Abos bestellt werden. Auf den ersten Blick kommts auf gleiche raus. Aber Einzelhefte kostet uns natürlich viel mehr Zeit und gerade durch die Auflagenerhöhung ist es sehr schwer mit Einzelhefte langfristig zu kalkulieren.



Dieses Jahr finden auch keine Amiga Messen statt. Die Erfahrung hat uns gezeigt das wir auf den Messen die Amiga Future immer sehr gut bewerben konnten. Das hat uns immer neue zusätzliche Leser gebracht. Mehr Leser bedeutet, das die ganzen Fixkosten sich je verkauften Heft verkleinern. Auch das geht uns dieses Jahr leider ab.



Ein anderes ganz bösen Problem was jetzt brandaktuell entstanden ist. Unsere Druckerei hat die Druckkosten für Amiga Future um satte 25% erhöht. Das ist ein riesiger Batzen der nicht ganz so einfach aufzufangen ist. Wir suchen momentan händeringend eine neue Druckerei wo wir die Amiga Future drucken lassen können. Weiß jemand etwas? (Bitte keine "ich hab da mal im Internet ne Werbung gesehen oder ich hab da mal was gehört" Hinweise). Grundbedingung ist das die Druckerei in Deutschland sein muß. Für gute Hinweise sind wir sehr dankbar.







Keine Angst, die Zukunft der Amiga Future ist gesichert. Aber es ist alles andere als leicht ein Heft mit solchen Problemen alle zwei Monate zu stemmen.

