Swidron - Wanted Team präsentiert ein unveröffentlichtes Amiga-Spiel aus dem Jahr 1994 Published 19.04.2020 - 12:56 by AndreasM



Wir haben das Boulder Dash-Spiel von 1984 in den letzten Jahren sicherlich oft vorgestellt, was mit der Veröffentlichung von Boulder Dash Junior II The Final Dig und Boulder Dash Senior zu tun hat, um nur einige für den C64 zu nennen. Aber was wäre, wenn Ihr ein Spiel im Boulder Dash-Stil spielen könntet, das noch nie für den Amiga veröffentlicht wurde?

Wäre das dennoch interessant? Wenn ja, möchtet Ihr vielleicht dieses nette kleine Spiel spielen, das von Wanted Team namens "Swidron" präsentiert wird. Ein unveröffentlichtes Amiga-Spiel von BISOFT aus dem Jahr 1994, das dieses Wochenende endlich gefunden, geknackt und veröffentlicht wurde!



