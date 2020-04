Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 19.04.2020 - 11:34 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Wasserknappheit (Die Outtakes #23)



Heute bei den Outtakes: Harte Aussprache, Handkopfler und zwinkernde Augen



http://www.youtube.com/watch?v=m55wZmXxYd8





Monkey Island #03: Ein Mann des Gesetzes (RetroPlay/Amiga)



Das nächtliche Rothenb... äh... Städtchen auf Monkey-Meele Island bietet manch gruselige Begegnung. Der Heilige Gral interessiert uns nicht - der ist für ein anderes Adventure vorgesehen. Aber eine Voodo-Hexe verrät uns Mysteriöses über unsere Zukunft, bevor wir die Ortschaft



https://www.youtube.com/watch?v=tvqMKoAQnvc







Monkey Island #04: Tödliche Piranha-Pudel und eine sprechende Tätowierung (RetroPlay/Amiga)



Wehe, wenn sie losgelassen... Wir schauen uns auf der Insel um! Hier gibt es ja sooo viel zu entdecken! Für das Labyrinth durch den finsteren Wald brauchen wir zwar noch eine Karte, aber der unweite Zirkus bietet akrobatische Unterhaltung und sorgt für die ein oder andere knallige



https://www.youtube.com/watch?v=T--Yle05_WI







Historyline #165: Modellbauen Reloaded - Metal Edition (RetroPlay Live/Amiga)



Während Depots verteidigt werden, machen wir eine kleine Rundschau zum Thema (Computer-)Rollenspiele und Hagen erzählt von Klassikern aus alten Tagen, während Dennis sich in bewährter Bastel-Manier um eine Fokker aus Metall in Minaturgröße kümmert.



