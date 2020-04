Amiga Future Nachrichten Portal

Atomic Bomberman Fan Remake 2.4 veröffentlicht Published 17.04.2020 - 15:59 by AndreasM



Neue Atomic Bomberman Version 2.4 auf meiner Homepage

Ich werde es so schnell wie möglich in die üblichen Amiga-Depots hochladen, höchstwahrscheinlich zum letzten Mal.



v2.4:

- Der Online-Update-Server wurde für dieses Spiel für kommende Versionen konfiguriert und aktiviert (für alle außer AOS4 sollte das Spiel bereits automatisch auf diese Version aktualisiert werden. Ich habe vergessen, ein spezielles Build-Flag für die Behandlung von AOS4 zu aktivieren, das aufgrund des zusätzliche Compositing-Version für Polaris-Benutzer und andere Benutzer ohne Warp3D).



- Triggerbomben können jetzt einzeln statt auf einmal ausgelöst werden. Keine Ahnung, wie dieser signifikante Unterschied zum Original so lange überleben könnte. Vielen Dank an Valentin für die Berichterstattung.



- Netzwerk-Sanity-Check verbessert.



- Neue Option in der Level-Select-Kurznachricht "Get Ready" vor Spielbeginn. Der einzige Zweck besteht darin, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Personen beim Start versehentlich eine Bombe plazieren, da sie immer noch auf den Feuerknopf tippen, um das Spiel zu beginnen. Das Spielfeld ist in dieser Zeit ebenfalls etwas abgedunkelt.



- mehr Optionen für die Startposition (N ist die Anzahl der aktiven Spieler):



0. Map Standard Farben ignorieren (wie zuvor)

Verwendet linear die ersten N Startpositionen in der in der Karte definierten Reihenfolge.



1. zufällige Farben ignorieren (wie zuvor)

Verwendet zufällig die ersten N Startpositionen in der in der Karte definierten Reihenfolge.



2. Standardkarte Standard

Verwendet die Startpositionen, die der jeweiligen Spielerfarbe zugeordnet sind.



3. Original zufällig

Zufällige Positionen, aber nur aus den aktiven Spielerfarben ausgewählt.



4. völlig zufällig

Verwendet zufällig alle verfügbaren Startpositionen.



