MorphOS: SmartClipboard.sbar veröffentlicht Published 17.04.2020 - 15:55 by AndreasM



https://morph.zone/modules/news/article ... _2483.html Mit diesem neuen SmartClipboard-Plugin für die Bildschirmleiste kann festgelegt werden, ob etwas in die Zwischenablage werden soll.Es beim lesen eines Dokuments in MultiView usw. nützlich.

