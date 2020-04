Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

MorphOS: Screenshot Screenbar-Plugin 1.2 veröffentlicht Published 17.04.2020 - 15:53 by AndreasM



Neu in dieser Version:



* Es wurde ein gravierender Fehler behoben, durch den die für das Ergreifen verantwortliche Aufgabe ("Snapper.n") beim Speichern eines Bildes abstürzte, wenn zwei oder mehr Bildschirme geöffnet und einer geschlossen wurde.

* Der Iris-Effekt füllte nicht den gesamten Bildschirm aus, wenn er sich den Bildschirmrändern näherte.

* Die Deckkraft des Mauszeigers wurde überhaupt nicht berechnet.

* TestPaint: Pfeilen wurde ein weiterer Modus hinzugefügt, der auch eine Pfeilspitze am Pfeilanfang zeichnet, sodass der Pfeil in zwei Richtungen zeigt.

* TestPaint: Optimiertes Neuzeichnen des Farbobjekts.

* TestPaint: Beschleunigte die Berechnung des Symmetriewerkzeugs um den Faktor drei Milliarden.

* TestPaint: Das Wiederholen des letzten Zeichnungsvorgangs (der Recycle-Button) hat nicht wirklich funktioniert.

* TestPaint: Der Versatz des Cursors beim Öffnen des Zoomfensters wurde korrigiert und der gezoomte Bereich wurde kleiner als das Fenster.

* TestPaint: Das Fenster kann jetzt größer als das eigentliche Bild sein.



http://amigazeux.org Screenshot.sbar kann einzelne Fenster, mehrere Fenster, frei wählbare Rechteckbereiche, sogar Bereiche, die einfach mit der Maus markiert werden und vieles mehr erfassen und in mehreren Bildformaten speichern.Neu in dieser Version:* Es wurde ein gravierender Fehler behoben, durch den die für das Ergreifen verantwortliche Aufgabe ("Snapper.n") beim Speichern eines Bildes abstürzte, wenn zwei oder mehr Bildschirme geöffnet und einer geschlossen wurde.* Der Iris-Effekt füllte nicht den gesamten Bildschirm aus, wenn er sich den Bildschirmrändern näherte.* Die Deckkraft des Mauszeigers wurde überhaupt nicht berechnet.* TestPaint: Pfeilen wurde ein weiterer Modus hinzugefügt, der auch eine Pfeilspitze am Pfeilanfang zeichnet, sodass der Pfeil in zwei Richtungen zeigt.* TestPaint: Optimiertes Neuzeichnen des Farbobjekts.* TestPaint: Beschleunigte die Berechnung des Symmetriewerkzeugs um den Faktor drei Milliarden.* TestPaint: Das Wiederholen des letzten Zeichnungsvorgangs (der Recycle-Button) hat nicht wirklich funktioniert.* TestPaint: Der Versatz des Cursors beim Öffnen des Zoomfensters wurde korrigiert und der gezoomte Bereich wurde kleiner als das Fenster.* TestPaint: Das Fenster kann jetzt größer als das eigentliche Bild sein.

Back to previous page