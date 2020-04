Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Demoversion von Tiny little Slug veröffentlicht Published 15.04.2020 - 16:28 by AndreasM



Es hat etwas gedauert aber nun ist es soweit. Ab sofort könnt ihr eine Demoversion von Little Tiny Slug downloaden.



http://tls.apc-tcp.de/index-de.php

https://www.amigashop.org/advanced_sear ... words=slug

http://www.apc-tcp.de Viele User haben uns gefragt ob wir neben dem Video von Little Tiny Slug nicht auch eine Demoversion des neuen Spieles veröffentlichen können.Es hat etwas gedauert aber nun ist es soweit. Ab sofort könnt ihr eine Demoversion von Little Tiny Slug downloaden.

Back to previous page