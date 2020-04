Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

MorphOS: Uptime Screenbar-Plugin 1.3 veröffentlicht Published 15.04.2020 - 15:34 by AndreasM



Neu in dieser Version:



* Den Einstellungen wurde eine Schaltfläche zum Zurücksetzen des Verfügbarkeitsdatensatzes hinzugefügt.

* Die Systemstartzeit wird jetzt in der Blase angezeigt, die beim Klicken angezeigt wird.

* Speichert auch Datum und Uhrzeit, zu der der Verfügbarkeitsdatensatz erreicht wurde, und zeigt ihn in der Blase an.

* Hilfeblasen zu allen bevorzugten Gadgets hinzugefügt.

* Die Art und Weise, wie die Breite des Messgeräts berechnet wird, wurde geändert. Früher war es abhängig vom verwendeten Messbild, jetzt wird die Basisbreite (100%) anhand der Breite des Textes berechnet.

* Es ist jetzt möglich, das Messbild zu deaktivieren und das Messgerät einfach in einer konfigurierbaren Farbe zu zeichnen.



http://amigazeux.org/index.php?module=N ... ay&sid=116 Uptime ist ein Screenbar-Plugin für MorphOS. Es zeigt die Systembetriebszeit im Bildschirmtitel an. Optional kann die aktuelle Betriebszeit im Vergleich zum Betriebszeitdatensatz in einem Instrument angezeigt werden.Neu in dieser Version:* Den Einstellungen wurde eine Schaltfläche zum Zurücksetzen des Verfügbarkeitsdatensatzes hinzugefügt.* Die Systemstartzeit wird jetzt in der Blase angezeigt, die beim Klicken angezeigt wird.* Speichert auch Datum und Uhrzeit, zu der der Verfügbarkeitsdatensatz erreicht wurde, und zeigt ihn in der Blase an.* Hilfeblasen zu allen bevorzugten Gadgets hinzugefügt.* Die Art und Weise, wie die Breite des Messgeräts berechnet wird, wurde geändert. Früher war es abhängig vom verwendeten Messbild, jetzt wird die Basisbreite (100%) anhand der Breite des Textes berechnet.* Es ist jetzt möglich, das Messbild zu deaktivieren und das Messgerät einfach in einer konfigurierbaren Farbe zu zeichnen.

Back to previous page