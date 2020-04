Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AGABlaster Aktualisierung Published 15.04.2020 - 15:32 by AndreasM



Änderungen:



* Unterstützung für beliebige Videogröße> = 128 hinzugefügt (Vielfaches von 16)

* Automatische Videozentrierung (x-Achse) hinzugefügt

* OCS-Unterstützung hinzugefügt (Kick 1.3 wird ebenfalls unterstützt)

* Overscan-Unterstützung hinzugefügt.

* NTSC-Unterstützung hinzugefügt (Erkennung und automatische Y-Zentrierung mithilfe von Overscan)



http://mschordan.github.io/amiga/agablaster.html AGABlaster in der Version 0.9.71 veröffentlicht.Änderungen:* Unterstützung für beliebige Videogröße> = 128 hinzugefügt (Vielfaches von 16)* Automatische Videozentrierung (x-Achse) hinzugefügt* OCS-Unterstützung hinzugefügt (Kick 1.3 wird ebenfalls unterstützt)* Overscan-Unterstützung hinzugefügt.* NTSC-Unterstützung hinzugefügt (Erkennung und automatische Y-Zentrierung mithilfe von Overscan)

Back to previous page