Amiga OCS/ECS Spiel: Fred’s Journey (2020) Published 15.04.2020 - 15:31 by AndreasM



Fred’s Journey ist in purem Assembler programmiert und funktioniert auf Amiga OCS und Amiga ECS Systemen mit 1 MB RAM. Hier und da scheint es noch einen Memory-Fehler zu geben, aber der soll mit dem nächsten Update Geschichte sein. 20 Levels Jump’n Run Spaß in echter Oldschool-Manier! Auch die Musikstücke erinnern stark an ST-01 Samples!



Eine Boxed-Version ist wohl auch angedacht!



https://www.retroguru.com

