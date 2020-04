Amiga Future Nachrichten Portal

ImageFX 4.5 Studio-Download auf AmiSphere Server verfügbar Published 15.04.2020 - 15:30 by AndreasM



Kunden, die zuvor das AAA-Bundle gekauft und registriert haben, können die ImageFX-Software herunterladen.

Neukunden können es im AMIStore App Store oder auf der ImageFX-Website erwerben.



Melden Sie sich zum Herunterladen entweder beim AmiSphere-Server oder im AMIStore App Store an oder verwenden das Updater-Dienstprogramm.



http://apps.amistore.net/imagefx/

