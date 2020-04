Amiga Future Nachrichten Portal

Tiny Little Slug angespielt Published 15.04.2020 - 15:29 by EmmWe



Wir haben jetzt hierzu ein kleines Gameplay-Video veröffentlicht um euch einmal die ersten Minuten des Spiels zu zeigen.



[ Flashback Special ] ist ein Sonderformat von [ Flashback ], im Special schauen wir uns aktuelle Neuentwicklungen für klassische Hardware an.



https://youtu.be/n1atXR9CVf0 Tiny Little Slug ist im März 2020 für die klassischen Amigas herausgekommen.Wir haben jetzt hierzu ein kleines Gameplay-Video veröffentlicht um euch einmal die ersten Minuten des Spiels zu zeigen.[ Flashback Special ] ist ein Sonderformat von [ Flashback ], im Special schauen wir uns aktuelle Neuentwicklungen für klassische Hardware an.

