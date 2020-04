Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 12.04.2020 - 11:24 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island #01: Piraten-Abschaum in der SCUMM-Bar (RetroPlay/Amiga)



"The Secret of Monkey Island" ist das wohl berüchtigste Point-and-Cick-Advanture auf dem Amiga. Wir begleiten den Piratenanwärter Guybrush Threepwood bei seinen großartigen Abenteuern auf der Affeninsel. Ein Flair wie bei "Fluch der Karibik", nur irgendwie 13 Jahre früher... Eine kleine Einführung in das Spielprinzip, eine Warnung vor roten Heringen, ein kleines Geschichtsquiz und schon kann das farbenfrohe und witzige Abenteuer losgehen! Lasst uns das Geheimnis lüften...



http://www.youtube.com/watch?v=rR-MI8n3fSs





Monkey Island #02: Die drei Prüfungen (RetroPlay/Amiga)



Fragen wir uns einmal durch in der SCUMM-Bar, der Hund gibt uns wertvolle Hinweise (LeChuck Grrrrr!) und der Koch jagt uns aus der Küche. Klasse. Aber so finden wir immerhin die schrecklich wichtigen Piraten, die wir gesucht haben, und uns werden Die Drei Prüfungen auferlegt (Luft anhalten alleine reicht wohl nicht aus, um Pirat zu werden). Die Einladung zum Grog steht, und wir lassen uns letzte Tipps geben, diese Aufgaben zu erfüllen. Ob wir uns wohl klammheimlich am Koch vorbei in die Küche mogeln können...?



http://www.youtube.com/watch?v=MfibYYVu ... ploademail





Historyline #164: Lagebeurteilung (RetroPlay Live/Amiga)



Der Kampf tobt, die gegnerische Flak holt unsere Flieger vom Himmel und wir brauchen Nachschub. Nur noch drei Energy-Drinks, dann muss die Schlacht gewonnen sein... Taktische Positionierung, damit wir den Feind auf Distanz beschossen werden kann, und günstige Positionen zum Eingraben raussuchen. Hauptsache, wir bleiben außer Flak-Reichweite und können unsere Verluste minimieren. Wir graben uns ein, es geht vorwärts!



