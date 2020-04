Amiga Future Nachrichten Portal

Amigos Amiga Podcast: Neue Videos online Published 12.04.2020 - 11:23 by AndreasM



ARG BATTLE - Nintendo Entertainment System vs.MS-DOS PC - ARG Presents 111



Nuclear War Review for the Commodore Amiga - Amigos: Everything Amiga Episode 243



Donkey Kong / Donkey King Port Comparison - Tandy CoCo vs. Atari 8 bit



Amigos LIVE and UNCUT! Banter / Hook / Carrier Command / Amiga Ireland Trip Report



Bruce Lee Review for Atari 400/800/XL/XE - 1200XL: An Atari 8-bit Gaming Podcast 5



Football Manager Review for the ZX Spectrum - Our Sinclair: A ZX Spectrum Podcast 47



Super Mario. Bros Overworld Theme Trombone Duet



Zeit für Helden: The Age of Heroes (C64/RetroToday #41)



Zeit für Helden - und solche, die es werden wollen: In The Age of Heroes schlüpfen wir in die Rolle eines wagemutigen Kriegers (oder einer Kriegerin), dem Erben der Lichtritter, schnetzeln uns mit der mächtigen Klinge durch epische Level, überwinden Fallen und überwältigen gefährliche Kreaturen (Ghule, Scullheads & Co. halt), um am Ende das uralte Böse zu besiegen. Dazu noch eine Karte, die uns einzelne Locations direkt ansteuern lässt - Action mit Rollenspiel-Flair. Große Gegner, butterweiches Scrolling, und das auf dem guten alten Brotkasten - Spielspaß ist quasi vorprogrammiert.



