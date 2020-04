Amiga Future Nachrichten Portal

Icaros Desktop: Die Ostervorschau, Beta-Tests und mehr



Eine neue Vorschau-Version von Icaros Desktop 2.3.0 steht jetzt zum Download zur Verfügung.

Dieses Mal ist es jedoch nicht für alle verfügbar, sondern nur für Kunden und Betatester. Kurz gesagt, wer unsere Distribution aktiv unterstützt, indem er mir entweder bei der Zahlung der Gebühren hilft oder Fehlerberichte und Feedback liefert . Öffentliche Betas waren für Icaros Desktop übrigens keine Gewohnheit: Vor langer Zeit hatten wir ein aktives Team von Entwicklern und Benutzern, die die Distribution testeten, Fehler und schwache Funktionen fanden und sie mir meldeten, damit ich es beheben konnte. Leider hat Icaros im Laufe der Jahre die meisten Beta-Tester verloren, was weniger Fehlerberichte, weniger Korrekturen und weniger Zuverlässigkeit bedeutete.



