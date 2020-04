Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future: Cheats Datenbank Update Published 11.04.2020 - 15:03 by AndreasM



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





10 Apr 2020 -

10 Apr 2020 -

10 Apr 2020 -

10 Apr 2020 -

03 Apr 2020 -

03 Apr 2020 -

03 Apr 2020 - News URL: https://www.amigafuture.de/app.php/GTT/new/2019

News Source: GTT

News Source URL: https://www.amigafuture.de/app.php/GTT/new/2019

News posted by: AndreasM

eMail: andreas@amigafuture.de

