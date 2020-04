Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 05.04.2020 - 10:20 by AndreasM



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 04/2020: Cartoon-Jagd, Amiga-Geschichte und ein Piratengeheimnis



Auch im April haben wir wieder jede Menge Videos für Euch: Wir laufen mit dem Road Runner vor dem Kojoten davon, schwingen den Säbel bei Monkey Island, löten weiter in alten Amiga und stellen Euch Bücher über die Amiga-Geschichte vor.



http://www.youtube.com/watch?v=KIPPQcAwKV4





Road Runner vs. Wile E. Coyote (RetroPlay Live/C64)



Mööp, mööp! Wohl eins der bekanntesten Duos aus der Toon-Szene - wir bringen Road Runner und Coyote auf den Bildschirm! In diesem schnellen, actiongeladenen Run-Spiel (gesprungen wird hier nicht) schlüpfen wir in die Rolle des frechen Wegekuckucks und liefern uns ein Wettrennen mit dem garstigen Coyoten, der immer fiesere Tricks auffährt, um uns zu erwischen. Dabei müssen wir höllisch aufpassen, nicht Opfer unserer hektischen Joysttick-Rüttelei-und Hängebleib-Misere zu werden, um plötzlich einem Auto als Front-Deko zu dienen, wenn wir auf der Jagd nach den leckeren Körnchen sind.



http://www.youtube.com/watch?v=fOoxhwQJYTs





Starmaster: Im Weltall hört Dich niemand fluchen (RetroPlay Live/Atari2600)



Eines der Urgesteine im Genre des Weltraumshooters nehmen sich Jan und Dennis in dieser RetroPlay Live-Folge vor: Starmaster basiert auf dem 1979 erschienenen Star Raiders und führt uns in die gefährlichen Tiefen des Weltalls. Also erstmal die Sternenkarte auf den Tisch gelegt und Kurs gesetzt auf die bösen Burschen, ab in den Hyperraum und auf Feindkontakt vorbereiten! Knallig bunte Raumgefechte erwarten uns mit heftigem Blitzgewitter, und das ohne Epilepsiewarnung! Zum Energie-Tanken und Reparieren von Ausfällen mal eben schnell eine Sternenbasis anfliegen und dabei nicht vom Beifahrer ablenken lassen!



http://www.youtube.com/watch?v=hPjtPS4dia8





Historyline #163: Wir haben eine Strategie! (RetroPlay Live/Amiga)



Wir sind noch eine Weile beschäftigt, also dürfen sich unsere Zuschauer auch mal einen Döner zwischendurch gönnen, während Hagen die neusten Annekdoten von der Baustelle berichtet. Dennis schafft es derweil, den jungen Mann mit der Pickelhaube nervös zu machen. Wir spielen Schiffe versenken und überschlagen mal die kommenden Jahre.



http://www.youtube.com/watch?v=eV1Kih9PgJk





Amiga-Zeitzeugen-Geschichten (Virtuelle Welten)



Der Amiga ist ein Computer voller Geschichte und voller Geschichten. Zeitzeugen aus den 80er und 90er Jahren haben viel über die Entstehung von Commodores "Freundin" zu erzählen.

Wir stellen einige (englische) Bücher vor, in denen eine Vielzahl von Personen zu Wort kommt und aus denen man zu einiges über den Aufstieg und den Niedergang von Commodore und des Amiga erfahren kann.

Mit dabei sind die Bücher des Autors Brian Bagnall "Commodore - A Company on the Edge", "Commodore - The Amiga Years" und "Commodore - The Final Years", sowie das Buch "Commodore: The Inside Story" von David Pleasance.



http://www.youtube.com/watch?v=Pbni6yDM2kU 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:InfoTime 04/2020: Cartoon-Jagd, Amiga-Geschichte und ein PiratengeheimnisAuch im April haben wir wieder jede Menge Videos für Euch: Wir laufen mit dem Road Runner vor dem Kojoten davon, schwingen den Säbel bei Monkey Island, löten weiter in alten Amiga und stellen Euch Bücher über die Amiga-Geschichte vor.Road Runner vs. Wile E. Coyote (RetroPlay Live/C64)Mööp, mööp! Wohl eins der bekanntesten Duos aus der Toon-Szene - wir bringen Road Runner und Coyote auf den Bildschirm! In diesem schnellen, actiongeladenen Run-Spiel (gesprungen wird hier nicht) schlüpfen wir in die Rolle des frechen Wegekuckucks und liefern uns ein Wettrennen mit dem garstigen Coyoten, der immer fiesere Tricks auffährt, um uns zu erwischen. Dabei müssen wir höllisch aufpassen, nicht Opfer unserer hektischen Joysttick-Rüttelei-und Hängebleib-Misere zu werden, um plötzlich einem Auto als Front-Deko zu dienen, wenn wir auf der Jagd nach den leckeren Körnchen sind.Starmaster: Im Weltall hört Dich niemand fluchen (RetroPlay Live/Atari2600)Eines der Urgesteine im Genre des Weltraumshooters nehmen sich Jan und Dennis in dieser RetroPlay Live-Folge vor: Starmaster basiert auf dem 1979 erschienenen Star Raiders und führt uns in die gefährlichen Tiefen des Weltalls. Also erstmal die Sternenkarte auf den Tisch gelegt und Kurs gesetzt auf die bösen Burschen, ab in den Hyperraum und auf Feindkontakt vorbereiten! Knallig bunte Raumgefechte erwarten uns mit heftigem Blitzgewitter, und das ohne Epilepsiewarnung! Zum Energie-Tanken und Reparieren von Ausfällen mal eben schnell eine Sternenbasis anfliegen und dabei nicht vom Beifahrer ablenken lassen!Historyline #163: Wir haben eine Strategie! (RetroPlay Live/Amiga)Wir sind noch eine Weile beschäftigt, also dürfen sich unsere Zuschauer auch mal einen Döner zwischendurch gönnen, während Hagen die neusten Annekdoten von der Baustelle berichtet. Dennis schafft es derweil, den jungen Mann mit der Pickelhaube nervös zu machen. Wir spielen Schiffe versenken und überschlagen mal die kommenden Jahre.Amiga-Zeitzeugen-Geschichten (Virtuelle Welten)Der Amiga ist ein Computer voller Geschichte und voller Geschichten. Zeitzeugen aus den 80er und 90er Jahren haben viel über die Entstehung von Commodores "Freundin" zu erzählen.Wir stellen einige (englische) Bücher vor, in denen eine Vielzahl von Personen zu Wort kommt und aus denen man zu einiges über den Aufstieg und den Niedergang von Commodore und des Amiga erfahren kann.Mit dabei sind die Bücher des Autors Brian Bagnall "Commodore - A Company on the Edge", "Commodore - The Amiga Years" und "Commodore - The Final Years", sowie das Buch "Commodore: The Inside Story" von David Pleasance.

Back to previous page