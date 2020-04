Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Podcast-Episode Nr. 87 - 20-jähriges Jubiläum der Szene - Mit Gastmoderator Rick Heaton Published 05.04.2020 - 12:33 by AndreasM

Lange genug, um mit den Mitarbeitern Altraz, Merman und Nafcom zurückzublicken und darüber zu reden, wie dies alles möglich wurde und wohin es führte.

Wir sind auch stolz darauf, den großartigen Rick Heaton aka Sapience begrüßen zu dürfen!



Scene World wurde vor 20 Jahren, genauer gesagt am 1. November 2000, gegründet.Lange genug, um mit den Mitarbeitern Altraz, Merman und Nafcom zurückzublicken und darüber zu reden, wie dies alles möglich wurde und wohin es führte.Wir sind auch stolz darauf, den großartigen Rick Heaton aka Sapience begrüßen zu dürfen! https://sceneworld.org/blog/2020/04/05/ ... ick-heaton !/

Back to previous page