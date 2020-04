Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Überarbeitete Versionen von AbiWord 2.8.6 und Gnumeric 1.10.17 für AmiCygnix veröffentlicht Published 04.04.2020 - 12:05 by AndreasM



Gnumeric ist eine Tabellenbearbeitung, die Microsoft Excel ähnelt und ist Teil der Gnome Office Suite wie die Textverarbeitung Abiword.



Neu in dieser Version:



* Aufgrund eines Fehlers in beiden Paketen konnten Diagramme nicht in gnumerischen Tabellen erstellt oder bearbeitet werden. Das ist jetzt behoben, AbiWord kann gnumerische Tabellen integrieren.



* Programm mit den neuesten Bibliotheken neu verknüpft



* Verschiedene kleinere Optimierungen



AbiWord:

Download: <a href="

Homepage:



Gnumerisch:

Download: <a href="

Homepage: AbiWord ist ein Textverarbeitungsprogramm, das eine Vielzahl von Dateiformaten unterstützt.Gnumeric ist eine Tabellenbearbeitung, die Microsoft Excel ähnelt und ist Teil der Gnome Office Suite wie die Textverarbeitung Abiword.Neu in dieser Version:* Aufgrund eines Fehlers in beiden Paketen konnten Diagramme nicht in gnumerischen Tabellen erstellt oder bearbeitet werden. Das ist jetzt behoben, AbiWord kann gnumerische Tabellen integrieren.* Programm mit den neuesten Bibliotheken neu verknüpft* Verschiedene kleinere OptimierungenAbiWord:Download: http://os4depot.net/index.php?function= ... biword.lha "> abiword.lha A>Homepage: https://www.abisource.com Gnumerisch:Download: http://os4depot.net/index.php?function= ... umeric.lha "> gnumeric.lha A>Homepage: http://www.gnumeric.org

Back to previous page