AmiSSL 4.5 veröffentlicht Published 04.04.2020 - 11:42 by AndreasM



Änderungen:



* Die FPU-Nutzung wurde vom 68060-Ziel entfernt, sodass 68LC060- und 68EC060-Prozessoren von den 4.4-Änderungen absturzfrei profitieren können.

* Eine Reihe von Speicherverlusten wurde behoben, insbesondere wenn Multithread-Anwendungen im Laufe der Zeit Speicherverluste verursachten (obwohl sie beim Beenden freigegeben wurden).

* Alle Binärdateien haben jetzt keine Debug-Symbole mehr, was die Ladezeit verbessert.

* Installationsproblem für MorphOS behoben (# 43).

* Modernisierung und Verbesserung des https-Beispielquellcodes.

* Kleinere Verbesserungen / Korrekturen.



