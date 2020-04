Amiga Future Nachrichten Portal

Hotfix für AmigaAMP 3.27 (PPC/OS4.x) und (68k/OS3.9) veröffentlicht Published 04.04.2020 - 11:41 by AndreasM



Die Versionsnummer ist immer noch 3.27, aber die interne Build-Nummer wurde auf 623 erhöht.



Habt ein schönes Osterfest und passt auf Euch auf!



http://www.amigaamp.de Die vorherige Version hatte einen bösen Fehler, der unter bestimmten Umständen zu einem Systemabsturz führen konnte, wenn im Skinned-Modus auf Gadgets geklickt wurde.Die Versionsnummer ist immer noch 3.27, aber die interne Build-Nummer wurde auf 623 erhöht.Habt ein schönes Osterfest und passt auf Euch auf!

