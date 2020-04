Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News März 2020 Published 02.04.2020 - 15:54 by AndreasM

********

Amiga Future Ausgabe 143 erschienen



Amiga Future Ausgabe 143 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 143 (März/April 2020) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Special AmigaOS 3.1.4 Teil 4 (Die Entwickler packen aus)

Workshop Partitionen synchronisieren

Review Insanity Fight Construction Set



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info:

Bestellen:





10.3.2020

*********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden und beinhaltet jetzt auch das Index der neuesten Ausgabe der Amiga Future.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben. Somit ist es leichter möglich einen bestimmten Artikel in über 20 Jahren Amiga Future zu finden.



Zusätzlich kann das Heftindex auch mit dem AFA-Viewer für AmigaOS 4 genutzt werden.



Zum einem um einfach herauszufinden in welcher Ausgabe ein Artikel veröffgentlicht wurde.



Man kann aber mit dem AFA-Viewer auch gleich direkt die auf AFA-DVD veröffentlichten Artikel lesen. Dazu muß die AFA-DVDsich im Laufwerk befinden oder auf Festplatte installiert sein.



Außerdem ist es möglich teilweise auf die Dateien direkt von der Amiga Future Homepage zuzugreifen.



Kostenloses Download AFA-Viewer:



https://www.amigafuture.de





11.03.2020

**********

Tiny little Slug bei APC&TCP veröffentlicht



Tiny little Slug wurde heute für den Amiga veröffentlicht und kann ab sofort im OnlineShop von APC&TCP bestellt werden.



Das Classic Amiga Spiel ist als CD, Disketten und Download-Version verfügbar.

Zum Spielen reicht ein einfacher Amiga 500. Aber natürlich sind auch größerere 68k Amiga-Systeme oder ein CD32 kein Problem.



Klettere wie eine Schnecke an Wänden und der Decke und finde so die Erdbeere.

Neben dem normalen Schwierigkeitsgrad kann auch eine Stufe einfacher gespielt werden.

Für wahre Schnecken-Veteranen kann im Salzig-Modus gespielt werden.

Das Spiel orientiert sich an dem Metroidvania-Genre. Finde in vier thematisch getrennten Welten Artefakte und erlange so neue Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden.



Tiny Little Slug geht jedoch einen etwas anderen Weg, wenn es um die Gegner geht. Du kannst ihnen nicht schaden und musst dir überlegen wie du sie überlistest.

Drei große Endbosse erwarten dich. Richte ihre eigene Kraft gegen sie.



Tiny Little Slug besitzt sogar eine eigene Homepage die unter der Adresse

Das Spiel unterstützt die Speicherung von High Scores auf der Diskette, auf dem NvRAM des CD32, auf der Festplatte und auch Online.



Messe dich mit anderen Spielern weltweit.



Tiny Little Slug stammt von André Zeps, XplrA und Thomas Boisse und wird von APC&TCP weltweit veröffentlicht.



http://tls.apc-tcp.de

https:





21.03.2020

**********

Video zu Tiny little Slug veröffentlicht



Da es mehrere Anfragen dazu kam, hat André Zeps ein schönes Video von seinem neuen

Spiel Tiny litte Slugs erstellt. Das Video kann auf unseren Youtube-Channel



Tiny little Slug wurde vor einigen Tagen bei APC&TCP veröffentlicht.



http://tls.apc-tcp.de





20.03.2020

**********

Alte Amiga Future Ausgabe 115 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 115 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem



Deutsche Hefte online lesen:

Englische Hefte online lesen:



https://www.amigafuture.de





26.03.2020

**********

AFA-Viewer 1.30 erschienen



AFA-Viewer wurde in der Version 1.30 für AmigaOS 4 veröffentlicht.



Achim Pankalla war so nett und hat ein kleines kostenloses Programm für die Amiga Future Archive DVD geschrieben.



Mit diesem Programm ist es unter AmigaOS 4 möglich nach einzelnen Artikeln auf der DVD zu suchen und diese sich auch direkt anzeigen zu lassen.



Außerdem ist es möglich auf Dateien direkt von der Amiga Future Webpage zuzugreifen.



Achim Pankalla würde sich natürlich auch über Feedback und Ideen rund um das Programm freuen.



Das Amiga Future Team möchte sich auf jedem Fall schon einmal bei Achim für dieses nette Programm bedanken.



Download:



https://www.amigafuture.de





29.03.2020

**********

Projekt Amiga34 Erinnerungs-DVD eingestellt



Leider müssen wir euch mitteilen dass das Projekt "Amiga34 Erinnerungs-DVD" von uns ersatzlos eingestellt wurde.



Der Grund dafür ist schlicht und einfach, das wir bis heute keinerlei Daten erhalten haben.

Auch eine vernüftige Kommunikation um eine Lösung zu finden ist leider nicht möglich.



Deswegen haben wir uns entschlossen einen Schlußstrich unter das DVD34-Projekt zu ziehen.



Ob es irgendwann einmal ein Ersatz-Produkt geben wird, können wir nicht sagen. Von unserer Seite aber wohl eher nicht.



Alle Vorbesteller wurden bereits per Email benachrichtigt. Aber nicht von allen hatten wir eine Email-Adresse bzw. manche Email-Adressen konnten trotz meherer Versuche nicht entziffert werden.



Wir bitten alle Vorbesteller der DVD eine email an

Darin enthalten bitte der komplette Name, komplette Anschrift sowie IBAN. (Ausland bitte + BIC)

Wir werden dann euch den vorausbezahlten Betrag so schnell wie möglich überweisen.



Es tut uns leid für die Umstände. Jeder der uns kennt weiß das wir das ganze gerne anders gelöst hätten.



http://www.apc-tcp.de





31.3.2020

*********

Amiga Future 144 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 144 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





31.3.2020

*********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update

Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



27 Mär 2020 - Black Crypt - Software erfolgreich geprüft

27 Mär 2020 - Black Crypt - Lösung erfolgreich geprüft

27 Mär 2020 - Black Crypt - Lösung aktualisiert

27 Mär 2020 - Bio Challenge - Lösung aktualisiert

20 Mär 2020 - Biing! Sex, Intrigen und Skalpelle - Software erfolgreich geprüft

20 Mär 2020 - Biing! Sex, Intrigen und Skalpelle - Lösung aktualisiert

20 Mär 2020 - Biing! Sex, Intrigen und Skalpelle - Lösung aktualisiert

20 Mär 2020 - Biing! Sex, Intrigen und Skalpelle - Lösung aktualisiert

20 Mär 2020 - Biing! Sex, Intrigen und Skalpelle - Lösung aktualisiert

20 Mär 2020 - Biing! Sex, Intrigen und Skalpelle - Lösung erfolgreich geprüft

20 Mär 2020 - Biing! Sex, Intrigen und Skalpelle - Lösung aktualisiert

13 Mär 2020 - BiFi 2 - Action in Hollywood - Software erfolgreich geprüft

13 Mär 2020 - BiFi 2 - Action in Hollywood - Lösung erfolgreich geprüft

13 Mär 2020 - BiFi 2 - Action in Hollywood - Lösung aktualisiert

06 Mär 2020 - BiFi 2 - Action in Hollywood - Lösung aktualisiert

28 Feb 2020 - BiFi - Snackzone - Lösung erfolgreich geprüft

