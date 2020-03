Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaAMP 3.27 veröffentlicht Published 31.03.2020 - 18:10 by AndreasM



Weitere Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen:



Streaming:

* Unterstützung für XSPF-Wiedergabelisten hinzugefügt.

* Problem beim Abspielen von MP3-Dateien direkt über HTTP behoben.

* HTTPS-Unterstützung über AmiSSL hinzugefügt.

* Überarbeitete Analyse von Stream-URLs, insbesondere während des Umzugs.

* Überarbeitete Anzeige von Stream-Verbindungsfehlern.

* Die Konvertierung von Zeichenfolgen für den Fall, dass die Konvertierung von UTF-8 fehlschlägt, wurde behoben.

* Fehler beim Anfordern des Verbindungszeitlimits behoben.



ReAction:

* Überarbeitete Höhe der Equalizer-Taste.

* Die Schaltflächen für die linke und rechte Seite im Hauptfenster sind gleich breit.

* Zeit / Umschalten durch Klicken auf Zeitanzeige.



Oberfläche:

* Die Anzeige des Zeichens 'a-akut' wurde korrigiert.

* Fehler beim Umgang mit der rechten Maustaste behoben.



OGG:

* Fehlerbehandlung beim Lesen von OGG-Dateien behoben.



MPEG:

* Die Verstärkerwiedergabe von MPEG 2.0-Dateien (kleinere Bildgröße) wurde korrigiert.



GUI:

* Die URL-Zeichenfolge im URL-Anforderer ist jetzt statisch.



Eigenschaften:

* MIDI-Unterstützung durch Verwendung von in SYS installierten GUS-Patches hinzugefügt: Utilities / Timi / GUS.

* Unterstützung für Raw ADTS (AAC) für Streaming und dateibasierte Wiedergabe hinzugefügt



