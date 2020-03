Amiga Future Nachrichten Portal

Projekt Amiga34 Erinnerungs-DVD eingestellt Published 29.03.2020



Der Grund dafür ist schlicht und einfach, das wir bis heute keinerlei Daten erhalten haben.

Auch eine vernüftige Kommunikation um eine Lösung zu finden ist leider nicht möglich.



Deswegen haben wir uns entschlossen einen Schlußstrich unter das DVD34-Projekt zu ziehen.



Ob es irgendwann einmal ein Ersatz-Produkt geben wird, können wir nicht sagen. Von unserer Seite aber wohl eher nicht.



Alle Vorbesteller wurden bereits per Email benachrichtigt. Aber nicht von allen hatten wir eine Email-Adresse bzw. manche Email-Adressen konnten trotz meherer Versuche nicht entziffert werden.



Wir bitten alle Vorbesteller der DVD eine email an

Darin enthalten bitte der komplette Name, komplette Anschrift sowie IBAN. (Ausland bitte + BIC)

Wir werden dann euch den vorausbezahlten Betrag so schnell wie möglich überweisen.



Es tut uns leid für die Umstände. Jeder der uns kennt weiß das wir das ganze gerne anders gelöst hätten.



