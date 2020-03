Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RetroPlay: Neue Videos online Published 29.03.2020 - 11:20 by AndreasM



Schreckenstein #1: Hatz durch das Spukschloss (RetroPlay Live/Atari)



Zwei Spieler, eine Herausforderung. Der Schwarzmagier Nekropol plant Fürchterliches, exklusiv auf dem Atari. Als schrecklose Helden erstürmen wir seine Burg Schreckenstein, um die Bedrohung abzuwenden und Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und zwar nicht zwingend im gemütlichen Coop-Modus, sondern im Wettkampf, zumindest punktemäßig. Kerzen finden, in die Laternen stecken und sich dabei nicht von Monstern und Fallen erwischen lassen. Wer's zuerst findet, darf's behalten!



http://www.youtube.com/watch?v=lVacyY0fADg





Schreckenstein #2: Mit vereinten Kräften gegen die Dunkelheit (RetroPlay/Atari)



Jan bleibt Pazifist und weigert sich zu schießen - zugegeben, das ist wohl eher einem Konfigurationsumstand zuzuschreiben. Somit hat Dennis leichte Vorteile bei der Erkundung des gruseligen Schlosses, auf der Suche nach den rettenden Kerzen, die mit ihrem Licht die finsteren Gänge erhellen sollen. Obacht, Taschendiebe! Wo war doch gleich der Heiltrank? Hat jemand eine Kerze gesehen? Turbulentes Gängewuseln zu Zweit, und am Ende klappt's auch mit dem Schießen...



http://www.youtube.com/watch?v=tpPS9kIxyF0





Historyline #162: Künstliche Intelligenz (RetroPlay Live/Amiga)



Hagens Hirn läuft auf Betriebstemperatur und er erkennt richtig: wenn er aufhören will zu leiden, muss er schneller gewinnen! Kurze Einschätzung zur Computerstärke - getrickst wird hier nicht, und die "KI" hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und weiß uns zu fordern. Die mobile Flak hat Sonderstatus, allein es mangelt an der Quantität. Die ersten Luftkämpfe reduzieren unsere Fliegerstaffel, aber die französischen Schiffe sind unseren Bombern hilflos ausgeliefert. Muhaha - läuft. Wir schnappen uns ein paar Depots und brainstormen über die Entwicklung der künstlichen Intelligenz.



http://www.youtube.com/watch?v=nrSII45u-n0





Amiga-Spiele von Ende der 90er, CD32 und Lückenschließen (Retro ausgepackt #41)



Heute packen wir wieder einmal Amiga-Spiele aus, schließen dabei einige Lücken in der Sammlung, schauen und Games von Ende der 90er an und gönnen unserem Amiga CD32 ein paar Silberscheiben.



http://www.youtube.com/watch?v=OsEYr5kwwrY Virtual Dimension schreibt:Schreckenstein #1: Hatz durch das Spukschloss (RetroPlay Live/Atari)Zwei Spieler, eine Herausforderung. Der Schwarzmagier Nekropol plant Fürchterliches, exklusiv auf dem Atari. Als schrecklose Helden erstürmen wir seine Burg Schreckenstein, um die Bedrohung abzuwenden und Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und zwar nicht zwingend im gemütlichen Coop-Modus, sondern im Wettkampf, zumindest punktemäßig. Kerzen finden, in die Laternen stecken und sich dabei nicht von Monstern und Fallen erwischen lassen. Wer's zuerst findet, darf's behalten!Schreckenstein #2: Mit vereinten Kräften gegen die Dunkelheit (RetroPlay/Atari)Jan bleibt Pazifist und weigert sich zu schießen - zugegeben, das ist wohl eher einem Konfigurationsumstand zuzuschreiben. Somit hat Dennis leichte Vorteile bei der Erkundung des gruseligen Schlosses, auf der Suche nach den rettenden Kerzen, die mit ihrem Licht die finsteren Gänge erhellen sollen. Obacht, Taschendiebe! Wo war doch gleich der Heiltrank? Hat jemand eine Kerze gesehen? Turbulentes Gängewuseln zu Zweit, und am Ende klappt's auch mit dem Schießen...Historyline #162: Künstliche Intelligenz (RetroPlay Live/Amiga)Hagens Hirn läuft auf Betriebstemperatur und er erkennt richtig: wenn er aufhören will zu leiden, muss er schneller gewinnen! Kurze Einschätzung zur Computerstärke - getrickst wird hier nicht, und die "KI" hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und weiß uns zu fordern. Die mobile Flak hat Sonderstatus, allein es mangelt an der Quantität. Die ersten Luftkämpfe reduzieren unsere Fliegerstaffel, aber die französischen Schiffe sind unseren Bombern hilflos ausgeliefert. Muhaha - läuft. Wir schnappen uns ein paar Depots und brainstormen über die Entwicklung der künstlichen Intelligenz.Amiga-Spiele von Ende der 90er, CD32 und Lückenschließen (Retro ausgepackt #41)Heute packen wir wieder einmal Amiga-Spiele aus, schließen dabei einige Lücken in der Sammlung, schauen und Games von Ende der 90er an und gönnen unserem Amiga CD32 ein paar Silberscheiben.

Back to previous page