AnimWebConverter V4.00 erschienen Published 28.03.2020 - 21:24 by HelmutH



https://www.morguesoft.eu/Paginas/Software1.htm



Morguesoft hat am 18.03.2020 eine neue Version von AnimWebConverter veröffentlicht.



Änderungen in der mit Hollywood erstellten Version sind:

- Vollbild-/Fenster-Modus.

- Fehler in den Übersetzungen und andere Fehler wurden behoben.

