Aminet: Fehlende Dateien wiederhergestellt Published 26.03.2020 - 14:04 by AndreasM



Anscheinend ist das gesamte Festplatten- / Cache-Verzeichnis vor einiger Zeit verschwunden. Wir sind noch ratlos, was dies verursacht hat und überprüfen das Archiv immer noch, um festzustellen, ob noch andere Dateien verschwunden sind.

Die Dateien auf der Festplatte / im Cache wurden aus einer Sicherung wiederhergestellt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Es sind keine Dateien oder Metainformationen (Datum des Uploads, Anzahl der Downloads usw.) verloren gegangen.



