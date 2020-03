Amiga Future Nachrichten Portal

ignition V1.01 veröffentlicht Published 25.03.2020 - 20:41 by HelmutH



http://os4depot.net/share/office/spread ... nition.lha



Am 21.03.2020 hat Achim Pankalla im OS4Depot eine Fehler korrigierte Version von ignition bereit gestellt.

- Fehler beim anlegen neuer namen ist nun behoben



ignition kann mittlerweile in 6 Sprachen installiert werden:

