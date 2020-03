Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Flashback 20/20 Amiga 35 verschoben Published 24.03.2020 - 15:23 by AndreasM

Sollte dieser Termin auch nicht möglich sein, wird die Veranstaltung wohl auf das Jahr 2021 verschoben.



https://www.amiga35.com Wegen der aktuellen Corona-Krise wurde die Flashback 20/20 Amiga 35 in den Niederlanden erst einmal auf den 12. und 13. September 2020 verschoben.Sollte dieser Termin auch nicht möglich sein, wird die Veranstaltung wohl auf das Jahr 2021 verschoben.

Back to previous page