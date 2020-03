Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RetroPlay: Neue Videos online Published 22.03.2020 - 16:36 by AndreasM



Länger Lächeln! (Die Outtakes #22)



Heute bei den Outtakes: KITT, Iron Man und Disketten



https://www.youtube.com/watch?v=cLpRybcOr_g





Bard's Tale #40: Ein schmerzhafter Thron (RetroPlay/Amiga)



Ein Sturmriese hindert uns am Weitergehen, zumindest für einen Augenblick. Apropos Blick: Ein Blick in die Zukunft offenbart uns die Konfrontation mit 396 Elitekämpfern. Und weil Hagen immer alle Aktionen mitlesen möchte, wird das ein Kampf, der uns eine Weile beschäftigen wird... aber bis es so weit ist, haben wir noch ein paar Hallen zu durchqueren und Ebenen zu überwinden. Dank Hagens legendärer Aufmerksamkeit entgeht dem geneigten Zuschauer nichts. Also... genaugenommen, weil Dennis jetzt alles nochmal in aller Deutlichkeit zusammenfassen muss. Mehr Nüsschen für Hagen. Schnell!



http://www.youtube.com/watch?v=9sh7x0NGG2Q





Bard's Tale #41: Das Ybarrashield (RetroPlay/Amiga)



Nachdem wir das passende Popöchen für den Thron gefunden und die Treppe in den zweiten Stock im Sturm genommen haben, begeben wir uns nun auf die Suche nach dem sagenhaften Ybarra-Schild. Um da ranzukommen, müssen wir das Rätsel eines magischen Mundes lösen... Aber das ist verdammt knifflig, dieser Schild ist gut behütet. Meine Güte - was reimt sich nur auf "Fields" und kann den Kameraden auf der Schlacht beistehen? Dieses Rätsel auf der Suche nach dem Shield hat es echt in sich. Wie dem auch sei - so langsam werden die Schatzruhen interessant. Mithril hat ausgedient.



http://www.youtube.com/watch?v=sY0K6MTfR2s





Historyline #161: Wir haben Halbzeit! (RetroPlay Live/Amiga)



Wir haben's schon wieder getan - live und in Farbe spielen wir mit und für euch gut gelaunt die nächste Historyline-Mission. Nach der kleinen Begrüßungsrunde mit vielen unaussprechlichen Namen geht's ab zu Mission #13, die uns mit neuen Einheiten erwartet. Dennis, schnall die Fliegermütze fest, es geht ab in die Lüfte! Die Gotha erhebt sich über das Schlachtfeld, die Franzosen schicken die Spad VII ins Rennen. Diese Schlacht wird in der Luft entschieden! Ob die Engländer mit ihrem Mark I Panzer da ein Wörtchen mitzureden haben? Schaun wir mal, wie schlimm die Lage wirklich ist...



http://www.youtube.com/watch?v=PqjUXXqHvmE





Zerfressene Durchkontaktierungen - Amiga-Reparatur-Marathon #4 (Bastel-Ecke #24)



Unser Amiga-Reparatur-Marathon geht in die nächste Runde - und es wird immer übler: Der Schaden auf der Amiga-4000-Hauptplatine ist schlimmer als gedacht. Dafür haben wir beim Amiga 600 wohl das Schlimmste hinter uns - bis auf ein paar Kollateralschäden.



ACHTUNG: Nachbasteln erfolgt auf eigene Gefahr! Im Zweifelsfall bitte einen Profi zurate ziehen!



http://www.youtube.com/watch?v=pHZel_dmzAU Virtual Dimension schreibt:Länger Lächeln! (Die Outtakes #22)Heute bei den Outtakes: KITT, Iron Man und DiskettenBard's Tale #40: Ein schmerzhafter Thron (RetroPlay/Amiga)Ein Sturmriese hindert uns am Weitergehen, zumindest für einen Augenblick. Apropos Blick: Ein Blick in die Zukunft offenbart uns die Konfrontation mit 396 Elitekämpfern. Und weil Hagen immer alle Aktionen mitlesen möchte, wird das ein Kampf, der uns eine Weile beschäftigen wird... aber bis es so weit ist, haben wir noch ein paar Hallen zu durchqueren und Ebenen zu überwinden. Dank Hagens legendärer Aufmerksamkeit entgeht dem geneigten Zuschauer nichts. Also... genaugenommen, weil Dennis jetzt alles nochmal in aller Deutlichkeit zusammenfassen muss. Mehr Nüsschen für Hagen. Schnell!Bard's Tale #41: Das Ybarrashield (RetroPlay/Amiga)Nachdem wir das passende Popöchen für den Thron gefunden und die Treppe in den zweiten Stock im Sturm genommen haben, begeben wir uns nun auf die Suche nach dem sagenhaften Ybarra-Schild. Um da ranzukommen, müssen wir das Rätsel eines magischen Mundes lösen... Aber das ist verdammt knifflig, dieser Schild ist gut behütet. Meine Güte - was reimt sich nur auf "Fields" und kann den Kameraden auf der Schlacht beistehen? Dieses Rätsel auf der Suche nach dem Shield hat es echt in sich. Wie dem auch sei - so langsam werden die Schatzruhen interessant. Mithril hat ausgedient.Historyline #161: Wir haben Halbzeit! (RetroPlay Live/Amiga)Wir haben's schon wieder getan - live und in Farbe spielen wir mit und für euch gut gelaunt die nächste Historyline-Mission. Nach der kleinen Begrüßungsrunde mit vielen unaussprechlichen Namen geht's ab zu Mission #13, die uns mit neuen Einheiten erwartet. Dennis, schnall die Fliegermütze fest, es geht ab in die Lüfte! Die Gotha erhebt sich über das Schlachtfeld, die Franzosen schicken die Spad VII ins Rennen. Diese Schlacht wird in der Luft entschieden! Ob die Engländer mit ihrem Mark I Panzer da ein Wörtchen mitzureden haben? Schaun wir mal, wie schlimm die Lage wirklich ist...Zerfressene Durchkontaktierungen - Amiga-Reparatur-Marathon #4 (Bastel-Ecke #24)Unser Amiga-Reparatur-Marathon geht in die nächste Runde - und es wird immer übler: Der Schaden auf der Amiga-4000-Hauptplatine ist schlimmer als gedacht. Dafür haben wir beim Amiga 600 wohl das Schlimmste hinter uns - bis auf ein paar Kollateralschäden.ACHTUNG: Nachbasteln erfolgt auf eigene Gefahr! Im Zweifelsfall bitte einen Profi zurate ziehen!

Back to previous page