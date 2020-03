Amiga Future Nachrichten Portal

Video zu Tiny little Slug veröffentlicht & AmigaBill Published 21.03.2020 - 13:58 by AndreasM

Spiel Tiny litte Slugs erstellt. Das Video kann auf unseren Youtube-Channel



Tiny little Slug wurde vor einigen Tagen bei APC&TCP veröffentlicht.



Außerdem gibt es ein Twitch Interview mit André Zeps, Programmierer von Tiny little Slug:



AmigaBill: 22. März 2020 19 Uhr (deutsche Zeit)



https://www.twitch.tv/amigabill



