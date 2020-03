Amiga Future Nachrichten Portal

Hollywood: GL Galore Deutsches Handbuch veröffentlicht Published 21.03.2020 - 13:42 by HelmutH



http://www.hollywood-mal.de/



Am 16.03.2020 hat Andreas Falkenhahn das deutsche Handbuch für das Hollywood PlugIn GL Galore veröffentlicht.

Das Handbuch liegt in den Formaten PDF-Datei, AmigaGuide-, HTML- und CHM-Format vor.

