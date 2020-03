Amiga Future Nachrichten Portal

Amigakit: Günstige neue A1200 8 MB Speichererweiterung (FPU erweiterbar) Published 21.03.2020 - 15:33 by AndreasM



Unsere neue kostengünstige A1200 8MB Fast RAM-Speichererweiterung verfügt über:



* 8 MB schneller RAM mit neuem modernen Speicher

* Mehr als doppelte Geschwindigkeit des Commodore-Amiga 1200: Leistungssteigerung auf 2,91 MIPs.

* Maths Co Processor-Sockel - für eine 68882-FPU mit bis zu 40 MHz

* Header für optionales Echtzeituhrmodul

* Zweiter Clockport-Header



