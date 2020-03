Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Kultmags: Neue Amiga Magazine online Published 17.03.2020 - 11:46 by AndreasM



Aufgrund der aktuellen Lage in Europe und dem Rest der Welt habe ich mich entschieden die kommenden 5 Updates dieser Webseite auf das heutige Datum vorzuverlegen.



Es bietet somit Lesestoff für viele Tage und sollte somit die Zeit für den Einen oder Anderen zuhause vielleicht etwas erträglicher gestalten. Gleichzeitig gewährt es mir die kommenden Wochen mehr Zeit, um mich auf meine Familie und den Beruf zu konzentrieren.



Hinzugekommen ist soeben der gesamte 1994er Jahrgang des Amiga Magazin's.



Ebenso hinzugekommen sind soeben die Amiga Magazin-Sonderhefte 05, 06 und 12.



Hinzugefügt wurden auch noch, die seit langem gesuchten fehlenden Sonderhefte der Power Play (1995-11, 1998-03 und 1998-04). Diese vervollständigen nun die komplette Power Play-Heftreihe.



Zum Abschluss noch ein extrem seltenes Heft der Games World. Hinzugefügt wurde soeben die Ausgabe 1995-03.



Viel Vergnügen beim Durchstöbern dieser neuen Hefte und alles Gute für euch und euren Familien.

Ein paar dieser Hefte wurden mir gespendet bzw. geborgt -> Vielen Dank dafür!



Bitte unterstützt dieses Projekt auch weiterhin, das kommende Update ist im Mai geplant.



http://www.kultmags.com Klaus Sommer schreibt:Aufgrund der aktuellen Lage in Europe und dem Rest der Welt habe ich mich entschieden die kommenden 5 Updates dieser Webseite auf das heutige Datum vorzuverlegen.Es bietet somit Lesestoff für viele Tage und sollte somit die Zeit für den Einen oder Anderen zuhause vielleicht etwas erträglicher gestalten. Gleichzeitig gewährt es mir die kommenden Wochen mehr Zeit, um mich auf meine Familie und den Beruf zu konzentrieren.Hinzugekommen ist soeben der gesamte 1994er Jahrgang des Amiga Magazin's.Ebenso hinzugekommen sind soeben die Amiga Magazin-Sonderhefte 05, 06 und 12.Hinzugefügt wurden auch noch, die seit langem gesuchten fehlenden Sonderhefte der Power Play (1995-11, 1998-03 und 1998-04). Diese vervollständigen nun die komplette Power Play-Heftreihe.Zum Abschluss noch ein extrem seltenes Heft der Games World. Hinzugefügt wurde soeben die Ausgabe 1995-03.Viel Vergnügen beim Durchstöbern dieser neuen Hefte und alles Gute für euch und euren Familien.Ein paar dieser Hefte wurden mir gespendet bzw. geborgt -> Vielen Dank dafür!Bitte unterstützt dieses Projekt auch weiterhin, das kommende Update ist im Mai geplant.

Back to previous page