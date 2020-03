Amiga Future Nachrichten Portal

FS-UAE 3.0.3 veröffentlicht Published 17.03.2020 - 11:43 by AndreasM



Eine neue stabile Version wurde veröffentlicht.



Änderungen in FS-UAE Launcher 3.0.3:

Absturz beim Starten des Launcher in einer KDE-Umgebung behoben.

(Update nur für Linux relevant)



