Abgesagt: RETROpulsiv 15.0 Published 17.03.2020 - 11:43 by AndreasM



Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland und des verschobenen Starts der Vorlesungs- und Unterrichtszeit der Hochschule Augsburg wird die für Samstag und Sonntag, 4./5. April 2020, geplante RETROpulsiv 15.0 abgesagt.



