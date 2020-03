Amiga Future Nachrichten Portal

RADManager 1.0 veröffentlicht Published 17.03.2020 - 11:42 by AndreasM



RADManager ist ein Tool zum Verwalten von RAD-Disks.



RADManager verfügt über eine praktische GUI (Gadtools) und ist sehr einfach zu bedienen.



Einige Eigenschaften:



- sammelt und zeigt detaillierte Informationen zu bereits installierten RAD-Festplatten an

- Ermöglicht das Erstellen neuer und das Löschen vorhandener RADs

- kann eine Mountliste von vorhandenen RAD-Festplatten erstellen und speichern

- Verwendet die Locale (integrierte englische Version + polnische Locale hinzugefügt)

- transparente GUI basierend auf Gadtools und Systemeinstellungen



http://aminet.net/package/disk/misc/RADManager

