RetroPlay: Neue Videos online Published 15.03.2020 - 09:59 by AndreasM

InfoTime 03/2020: Kampf im Spukschloss, ein unfaires Märchen und Spiele-Nachschub für den plus/4



Im März gehen unsere Langläufer in die nächste Runde: Wir spielen wieder Bard's Tale und eine neue Mission Historyline. Außerdem gibt's ein neues Atari-RetroPlay (aus unseren Adventsstreams), wir basteln, wir packen aus und spielen ein neues Spiel für den Commodore plus/4.



http://www.youtube.com/watch?v=4Kkb-PYT1UY





Bard's Tale #38: Laden, Hagen! (RetroPlay/Amiga)



Kurzes Resümee: Der Wächterdrache ist gefallen, aber im Schloss sind wir trotzdem nicht sonderlich weit gekommen. Mal hat man keine Chance, und manchmal stirbt man sofort. Aber wir probieren's für euch noch einmal, denn inzwischen sind wir wieder etwas erfahrener und etwas besser ausgestattet. Der Barde ist auf kalten Entzug, Mister Lo läuft halbnackt durch die Gegend und der Hexenmeister legt den irren Blick auf. Die Frage nach ausreichend Ersatz-Feuerhörnern können wir bejahen, Hagen hat genug Nüsschen, die Party kann losgehen...



http://www.youtube.com/watch?v=BQWJ1deQ0XE





Bard's Tale #39: Jabberwock (RetroPlay/Amiga)



Steht hier nicht noch irgendwo eine Statue rum, die wir wegräumen können? Wir räumen auf, nachdem wir den Drachen geputzt haben, und betreten das Schloss, auf der Suche nach dem Kristallschwert. Unser Magisches Auge entdeckt Besonderheiten, während uns die Einwohner ständig auf die Füße treten. Der eindimensionale Hagen gibt sich verlässlich und Markus singt unterirdisch, während Dennis sich brav auf die Karte verlässt und zielstrebig zum Kristallschwert navigiert. Dabei treten wir einem Jabberwock auf die Füße. Mehrmals. Drei, Zwo, Eins, Risiko...



http://www.youtube.com/watch?v=1VhaEdbBq9w





Historyline #160: Ein unerwarteter Sieg (RetroPlay Live/Amiga)



Alles Live. Und deshalb haben wir uns natürlich besonders ins Zeug gelegt - auch wenn es anfangs gar nicht so prickelnd für uns aussah, haben wir alle Register gezogen und das Blatt erfolgreich gewendet. Und weil Hagen so gut drauf ist, zerlegt er eine Einheit nach der anderen. Fast ohne Gegenwehr. Fast. Die Statistik zeigt jedenfalls erbauliche Zahlen. Aufräumen, Finale, Täterätätäää! Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an unsere Live-Zuschauer!



http://www.youtube.com/watch?v=dnotVTCwjtk





Wissenschaftlerin springt Tieren zu Hilfe: Pet's Rescue (plus4/RetroToday #40)



Ein neues Spielchen für den C16 und den Plus/4, die Spar-Ausgabe vom C64? Ohne SID? Ohne Sprites? Mit Text-Display? Wie soll das rocken?! Dennis und Markus zeigen's in diesem unglaublich farbenfrohen und musikalisch fetzigen Jump'n'Run! Dieses Spielchen holt echt das Maximum aus dem C16 / Plus/4 raus beim Hüpfen durch bunte, butterweich scrollende Level (mit Parallax-Scrolling!?!) in bester Giana Sisters-Manier bei dem Unterfangen, mutierte Tiere zurückzuverwandeln, indem man ihnen auf den Kopf springt. Klaro - klassische Therapiemaßnahmen, wie sie eben so üblich sind...



