Odyssey 1.23 r5_beta02 für AOS4 erschienen Published 13.03.2020 - 19:07 by HelmutH



Es gibt eine aktualisierte beta Version von Odyssey mit diesen Änderungen:

-- Ein paar neue und aktualisierte User-Agents wurden zum "Spoof as" hinzugefügt.

-- Aktivierte WebP-Unterstützung

-- Die WebKit-Revisionsnummer wird nun auch in AboutBox angezeigt

