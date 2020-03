Amiga Future Nachrichten Portal

RNOXfer 0.13 beta verfügbar Published 11.03.2020 - 22:09 by HelmutH



http://jpv.wmhost.com/testi/xfer_beta/



jPV hat hier einen FTP(S)-Client programmiert der bereits ziemlich fertig ist, aber jPV würde trotzdem einige Betatests begrüßen, bevor er ihn offiziell freigibt. Er würde sich über Hilfe freuen und gerne die Testergebnisse mitgeteilt bekommen, besonders unter OS4, wo er nur über eingeschränkte emulierte Setup verfügt und sich etwas unsicher fühlt.



Die Betaversion erfordert AmiSSL v4:



Alle Kommentare sind willkommen und können hier ->



Einige Funktionen:



- Unterstützt sowohl explizite als auch implizite FTPS-Verbindungen

- Rekursive Dateiübertragungen

- Unterstützung wieder aufnehmen

- Online-Bearbeitung von Dateien (automatisches Hochladen)

- Kann neue Dateien mit dem konfigurierten Editor erstellen

- Kann Dateien mit dem konfigurierten Programm durch Doppelklicken öffnen

- Kann Dateinamen und Berechtigungen bearbeiten

- Datei-Suchfunktionalität

- Kann Verzeichnisgrößen berechnen

- Kann Adressen im URL-Format importieren

- Konfigurierbare IP-Adresse und Portbereich für den aktiven Modus

