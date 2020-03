Amiga Future Nachrichten Portal

Grimorium PDF V2.15 erschienen Published 11.03.2020 - 19:37 by HelmutH



https://www.morguesoft.eu/Paginas/Software2.htm



In der neuen Version wurde die Unterstützung für die deutsche Sprache von Lars Brämer hinzugefügt.

