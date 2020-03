Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Tiny little Slug bei APC&TCP veröffentlicht Published 11.03.2020 - 13:55 by AndreasM



Das Classic Amiga Spiel ist als CD, Disketten und Download-Version verfügbar.

Zum Spielen reicht ein einfacher Amiga 500. Aber natürlich sind auch größerere 68k Amiga-Systeme oder ein CD32 kein Problem.



Klettere wie eine Schnecke an Wänden und der Decke und finde so die Erdbeere.

Neben dem normalen Schwierigkeitsgrad kann auch eine Stufe einfacher gespielt werden.

Für wahre Schnecken-Veteranen kann im Salzig-Modus gespielt werden.

Das Spiel orientiert sich an dem Metroidvania-Genre. Finde in vier thematisch getrennten Welten Artefakte und erlange so neue Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden.



Tiny Little Slug geht jedoch einen etwas anderen Weg, wenn es um die Gegner geht. Du kannst ihnen nicht schaden und musst dir überlegen wie du sie überlistest.

Drei große Endbosse erwarten dich. Richte ihre eigene Kraft gegen sie.



Tiny Little Slug besitzt sogar eine eigene Homepage die unter der Adresse

Das Spiel unterstützt die Speicherung von High Scores auf der Diskette, auf dem NvRAM des CD32, auf der Festplatte und auch Online.



Messe dich mit anderen Spielern weltweit.



Tiny Little Slug stammt von André Zeps, XplrA und Thomas Boisse und wird von APC&TCP weltweit veröffentlicht.



http://tls.apc-tcp.de

https: Tiny little Slug wurde heute für den Amiga veröffentlicht und kann ab sofort im OnlineShop von APC&TCP bestellt werden.Das Classic Amiga Spiel ist als CD, Disketten und Download-Version verfügbar.Zum Spielen reicht ein einfacher Amiga 500. Aber natürlich sind auch größerere 68k Amiga-Systeme oder ein CD32 kein Problem.Klettere wie eine Schnecke an Wänden und der Decke und finde so die Erdbeere.Neben dem normalen Schwierigkeitsgrad kann auch eine Stufe einfacher gespielt werden.Für wahre Schnecken-Veteranen kann im Salzig-Modus gespielt werden.Das Spiel orientiert sich an dem Metroidvania-Genre. Finde in vier thematisch getrennten Welten Artefakte und erlange so neue Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden.Tiny Little Slug geht jedoch einen etwas anderen Weg, wenn es um die Gegner geht. Du kannst ihnen nicht schaden und musst dir überlegen wie du sie überlistest.Drei große Endbosse erwarten dich. Richte ihre eigene Kraft gegen sie.Tiny Little Slug besitzt sogar eine eigene Homepage die unter der Adresse http://tls.apc-tcp.de ereichbar ist.Das Spiel unterstützt die Speicherung von High Scores auf der Diskette, auf dem NvRAM des CD32, auf der Festplatte und auch Online.Messe dich mit anderen Spielern weltweit.Tiny Little Slug stammt von André Zeps, XplrA und Thomas Boisse und wird von APC&TCP weltweit veröffentlicht.https: www.amigashop.org

Back to previous page