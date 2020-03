Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Odyssey 1.23 r5_beta01 für AOS4 erschienen Published 10.03.2020 - 21:04 by HelmutH



http://kas1e.mikendezign.com/aos4/odyssey_betas/



Am 02.03.2020 hat das Programmiererteam von Odyssey Version1.23 r5 beta01 heraus gebracht.

Änderungen in dieser Version sind:

- Der Quellcode mit allen Amigaos4-spezifischen Änderungen und benutzerdefinierten 3D-Party-Linker-Bibliotheken sind jetzt auf GitHub:

- Odyssey neu kompiliert mit GCC 8.3.0, vorher war es 4.4.3.

- Problem mit hängenden Zeigern bei WebPreferences behoben, das dafür verantwortlich war, dass die Verzeichniszeichenfolge "Conf" zu zufälligem Müll wurde (c) Hans de Ruiter.

-- Ein Absturz beim Beenden passiert, wenn man eine Beta-Version von MUI benutzt und das "Expire"-Fenster erscheint.

-- Die Application.library bekam v2 der Schnittstelle.

-- Die codesets.library wurde auf die neueste Version aktualisiert (6.21, 16. Januar 2018).

-- Aktualisierte curl-ca-bundle.crt (

-- Kompiliert mit Curl 7.68.0, OpenSSL 1.1.1c & RTMP 2.4. 10.03.2020 Odyssey 1.23 r5_beta01 für AOS4 erschienenAm 02.03.2020 hat das Programmiererteam von Odyssey Version1.23 r5 beta01 heraus gebracht.Änderungen in dieser Version sind:- Der Quellcode mit allen Amigaos4-spezifischen Änderungen und benutzerdefinierten 3D-Party-Linker-Bibliotheken sind jetzt auf GitHub: https://github.com/kas1e/Odyssey/ - Odyssey neu kompiliert mit GCC 8.3.0, vorher war es 4.4.3.- Problem mit hängenden Zeigern bei WebPreferences behoben, das dafür verantwortlich war, dass die Verzeichniszeichenfolge "Conf" zu zufälligem Müll wurde (c) Hans de Ruiter.-- Ein Absturz beim Beenden passiert, wenn man eine Beta-Version von MUI benutzt und das "Expire"-Fenster erscheint.-- Die Application.library bekam v2 der Schnittstelle.-- Die codesets.library wurde auf die neueste Version aktualisiert (6.21, 16. Januar 2018).-- Aktualisierte curl-ca-bundle.crt ( https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem , 01 Jan 2020)-- Kompiliert mit Curl 7.68.0, OpenSSL 1.1.1c & RTMP 2.4.

Back to previous page