Verge World: Icarus Rising - Ein neues Spiel in der Entwicklung Published 08.03.2020 - 14:45 by osz



Retro Bones hat auf seiner Facebook-Seite ein neues spiel für den Amiga angekündigt. Das auf den Namen "Verge World: Icarus Rising" getaufte Spiel befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, erste Vorschau-Videos versprechen allerdings technisch wie grafisch und musikalisch ein futuristisches und aufregendes Spiel. Zu sehen ist bislang der Flug mit einem Raumschiff durch einen aus Voxels generiertem Canyon aus der Third-Person-Perspektive. Laut den Entwicklern ist geplant das Spiel für alle Amigas anzubieten. Außerdem soll eine eventuell vorhandene Beschleuniger-Hardware ebenfalls ausgenutzt werden können.Vorschau und weitere Informationen: https://www.facebook.com/RetroBonesGames/ https://www.facebook.com/RetroBonesGames/

