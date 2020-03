Amiga Future Nachrichten Portal

Tom's Imbiss: Freeware-Wirtschaftssimulation Published 08.03.2020 - 14:22 by osz



Achim Kern hat auf seiner Homepage eine von Lars Brämer geschriebene Wirtschaftssimulation veröffentlicht. Tom's Imbiss ist Freeware und das Ziel dieses Spiels ist es möglichst viel Geld mit dem Verkauf von Snacks in einer Imbissbude zu machen. Gestartet wird mit 10 Euro. "Bitte was?" Ja, genau! Aller Anfang ist schwer, aber wer gut wirtschaftet, der hat die Chance auf gute Umsätze und tolle Kundschaft. Aber aufgepasst: Kein Tag gleicht dem anderen. Wie im echten leben bestimmen Wochentage, Wetter und natürlich die eigenen Angebote das Kundschaftsaufkommen.Tom's Imbiss steht in einer Version für Amiga OS 3.x und 4.x zur Verfügung, aber auch für MorphOS, AROS und Windows.Download und weitere Informationen: https://www.keho-software.com/imbiss_hollywood.html https://www.keho-software.com/imbiss_hollywood.html

