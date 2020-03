Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 08.03.2020 - 10:53 by AndreasM



Jim Power #3: Zielgenaues Springen (RetroPlay/Amiga)



Das Handbuch muss schon lange vor der Fertigstellung des Spiels existiert haben... Spannende Features, die wir im Spiel (noch) nicht gefunden haben. Dafür gibt's wieder ein bisschen Jet-Pack-Action und Hagen sitzt am Drücker. Also... am Buzzer, während Dennis sich auf Alt-Herren-Manier mit Cheat und Dauerfeuer durch die bunte Parallax-Welt kämpft. Musik geht ins Ohr, und Hagen direkt in den Finger. Aber dass die großen Endgegner nicht explodieren, ist in höchstem Maße unbefriedigend... Wobei... das richtig Fiese sind ja die eigentlichen Level. Und wenn's bislang noch nicht schwer genug war, kann das Spiel da sicher noch eins draufsetzen. Mut zur Lücke!



http://www.youtube.com/watch?v=e2o28JjxUXE





Jim Power #4: Das schnelle Ende des teuflischen Vulkhor (RetroPlay/Amiga)



Willkommen im Land des Grauens. Hier ist akkurater Umgang mit dem Joystick gefragt. Punktlandung oder Tod. Nervenzehrend, und das ganz ohne Nüsschen! El Lynchos ist in sicherer Entfernung, wenn sich bei Dennis Aggressionen aufbauen. Ein Leben nach dem anderen bleib in den Speerfallen zurück. Nur noch ne halbe Stunde? Zeit für die eigentliche Vorgeschichte des Spiels. Und dann geht alles ratzfatz... Fazit, anyone?



http://www.youtube.com/watch?v=2aFr1MPlJvo





Historyline #159: Mit Vollgas Richtung Feind! (RetroPlay Live/Amiga)



Zwischendurch mal was ganz anderes: während Hagen die Fronten klärt, macht Dennis ein Unboxing von einem noch eingeschweißten Amiga-Klassiker! "Oldtimer" kommt mit Hardcover-Handbuch und begleitet unsere gewinnbringenden Strategien. Hagen in Bestform, das Blatt scheint sich zu wenden und die Lage entspannt sich zusehend. RIP, Transporter - Zweck erfüllt. Wir schaffen das. Nüsschen?



http://www.youtube.com/watch?v=dUZPubQYoJw





Star Trek TNG Flipper (Williams) - Hurra, ich flieg mit Picard! (RetroPlay/5000-Abonnenten-Spezial)



5000 Abonnenten - Zeit für etwas Besonderes!

Wir gehen richtig retro und stellen Euch einen der besten Flipper der 90er Jahre vor, den "Star Trek: The Next Generation"-Flipper von Williams. Wir lassen die (echten) Kugeln fliegen und nehmen Euch außerdem mit auf einen Road Trip.



