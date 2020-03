Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

ZZ9500CX Denise Adapter für ZZ9000 von MNT Published 05.03.2020 - 23:28 by HelmutH



Seit Januar ist der von MNT erstellte Denise Adapter ZZ9500CX für die Grafikkarte ZZ9000 erhältlich.



ZZ9500CX ist eine kleine Zwischenplatine, die in den Denise-Sockel Ihres Amiga 500 (oder eines anderen kundenspezifischen Amigas) eingesteckt wird, und Denise geht wiederum in den Sockel des ZZ9500CX. Der digitale Video-Ausgang von Denise wird dann auf dem IDC-Sockel verfügbar sein, den Sie an den ZZ9000 anschließen können, um die Scandoubler-Funktionalität auf Amigas zu erhalten, die keinen Video-Steckplatz haben.



Weiter Infos auf der Webseite:

https://shop.mntmn.com/products/zz9500c ... for-zz9000 05.03.2020 ZZ9500CX Denise Adapter fur ZZ9000 von MNTSeit Januar ist der von MNT erstellte Denise Adapter ZZ9500CX für die Grafikkarte ZZ9000 erhältlich.ZZ9500CX ist eine kleine Zwischenplatine, die in den Denise-Sockel Ihres Amiga 500 (oder eines anderen kundenspezifischen Amigas) eingesteckt wird, und Denise geht wiederum in den Sockel des ZZ9500CX. Der digitale Video-Ausgang von Denise wird dann auf dem IDC-Sockel verfügbar sein, den Sie an den ZZ9000 anschließen können, um die Scandoubler-Funktionalität auf Amigas zu erhalten, die keinen Video-Steckplatz haben.Weiter Infos auf der Webseite:

Back to previous page