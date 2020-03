Amiga Future Nachrichten Portal

Neue Version 1.5 of AmiCygnix verfügbar Published 04.03.2020 - 18:45 by AndreasM

Es wurden aber auch neue Dinge hinzugefügt.



Neu in AmiCygnix-Base:



* Es wurde ein neuer Fenstermanager hinzugefügt, der für die Verwendung mit Programmen empfohlen wird, die über eigenständige Skripts gestartet werden. Das Hauptfenster wird maximiert und Doppelbilder werden unterdrückt.

* Sieben neue Bildschirmtreiber sind enthalten, die je nach vorhandener Hardware von Vorteile sein können. Fünf dieser Treiber verwenden nicht mehr Picasso96, sondern die Funktionen der Grafikbibliothek (ab V54).

* Wenn eine Workbench-Anzeige symbolisiert ist, zeigt der Name des Symbols jetzt das darin gestartete Programm an, wenn es mit einem eigenständigen Skript gestartet wurde.

* Der X-Server unterstützte keine speziellen Tasten wie "Bild auf" oder "Startseite" auf einer PC-Tastatur. Auch der NumLock-Schlüssel wurde bislang nicht unterstützt. Dies wurde nun implementiert.

* Der X-Server kann auf einigen Systemen abstürzen. Dies ist jetzt behoben.

* Einige Fehler in myX11Setup und myX11SetupLight wurden behoben.

* In einigen Programmen wurde die italienische Übersetzung aktualisiert oder neu erstellt.

* Die Bildschirmtreiber xpicasso96clonewbdb und xpicasso96wb wurden überarbeitet, um eine bessere Leistung zu erzielen. Insbesondere auf 32/24-Bit-Bildschirmen.

* Verschiedene interne Tools und das Desktop-Panel "lxpanel" wurden überarbeitet. Die Programme können Abstürze verursachen.

* Die Dokumentation ist jetzt im PDF-Format verfügbar. Zusätzlich wurde eine separate Dokumentation zu den Anzeigetreibern hinzugefügt.



Neu in AmiCygnix-Tools:



* Die Startskripte wurden für den neuen Fenstermanager neu gestaltet.

* Die Dokumentation ist jetzt auch im PDF-Format.





Herunterladen:



http://os4depot.net/index.php?function= ... x-base.lha

